Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Karacadağ Bulvarı ile Mezarlıklar Caddesi Kavşağı'nda S.S. idaresindeki 07 JR 119 plakalı otomobil ile K.A. idaresindeki 81 DY 464 plakalı otomobil çarpıştı.
Sürücüler ile birlikte yaralanan 4 kişi, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Otomobiller, çekici yardımıyla yoldan çekildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen kombi arızası sebebiyle gaz sızıntısı yaşandı. Gazdan etkilenen 4 kişiye ambulansta oksijen verilirken, vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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