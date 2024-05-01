Diyarbakır\'da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın sürücüsü dalınca, ilginç kaza meydana geldi. Facianın eşiğinden dönülen kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Halit Mahallesi'nde ismi öğrenilmeyen sürücü dün, kullandığı hafif ticari araçla Prof. Dr. Ahmet Bilgin Caddesi'nden Urfa Bulvarı'na çıktığı sırada sağa döneceğine, dalıp ana yola doğru yöneldi. Facianın eşiğinden dönülen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, hafif ticari araç uyarı tabelasına çarpıp durduğu görüldü. Aracın trafik akışının yoğun olduğu ana yola girmemesi ve o yönden gelen araçların çarpmamasıyla şans eseri atlatıldığı görüldü. - DİYARBAKIR