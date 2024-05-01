Diyarbakır'da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Diyarbakır'da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır\'da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir hafif ticari aracın sürücüsü, dikkatsizlik sonucu ana yola dalınca ilginç bir kaza yaşandı. Facianın eşiğinden dönülen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şans eseri başka araçlara çarpmadan atlatılan kaza anı, görüntülerde net bir şekilde görülebiliyor.

01.05.2024 13:51
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın sürücüsü dalınca, ilginç kaza meydana geldi. Facianın eşiğinden dönülen kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mevlana Halit Mahallesi'nde ismi öğrenilmeyen sürücü dün, kullandığı hafif ticari araçla Prof. Dr. Ahmet Bilgin Caddesi'nden Urfa Bulvarı'na çıktığı sırada sağa döneceğine, dalıp ana yola doğru yöneldi. Facianın eşiğinden dönülen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, hafif ticari araç uyarı tabelasına çarpıp durduğu görüldü. Aracın trafik akışının yoğun olduğu ana yola girmemesi ve o yönden gelen araçların çarpmamasıyla şans eseri atlatıldığı görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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