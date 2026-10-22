Diyarbakır'da jandarmanın operasyonlarında 48 bin 579 kök kenevir imha edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da jandarmanın operasyonlarında 48 bin 579 kök kenevir imha edildi

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Diyarbakır'ın Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi. Operasyonlarda 36 kilogram esrar ele geçirildi, 35 yasa dışı kenevir alanı da imha edildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da 'yasa dışı kenevir ekimine' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri SAK timlerimiz ve komandolarımız tarafından Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde; 24 operasyonel tim, 230 personel, Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda; 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi. 36 kg esrar ele geçirildi. Muhtemel 35 yasa dışı kenevir alanı imha edildi.

Kaynak: İHA
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