Diyarbakır'da Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaçak Alkol Operasyonu

Diyarbakır\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Diyarbakır'da yapılan operasyonda 180 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

06.03.2025 13:06
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Diyarbakır'da bir adrese yapılan operasyonda 180 litre etil alkol ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığınca sahte - kaçak alkol satışı, tüketimi ve imalatı önlenmesine yönelik yapılan takipli faaliyet sonucunda bir adreste şüphelilerin yakalanması ve suça konu madde ve materyallerin ele geçirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonda 180 litre etil alkol, 0,5 litre sahte alkol, 263 adet sahte alkol imalatında kullanılan tatlandırıcı aroma kiti ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak ele geçirilen madde ve materyaller muhafaza altına alınırken gözaltına alınan F.B.'nin savcılıkta işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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