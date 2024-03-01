Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi 'Elek 2.0' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi 'Elek 2.0' operasyonu: 5 gözaltı

Diyarbakır'da yapılan kaçak silah operasyonunda 8 tabanca ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne dönüşebilecek potansiyele sahip zanlılara yönelik çalışma yürüttü. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, un dolu kazan ve lavabo arkasında gizlenmiş 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

01.03.2024 23:07  Güncelleme: 23:12
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Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi

'Elek 2.0' operasyonu: 5 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kaçak silah operasyonunda 8 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla ve suçlularla iltisaklı olan ve suç örgütüne dönüşebilme potansiyeli bulunan zanlılara yönelik çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda bazı adreslere operasyon düzenlendi. "Elek 2.0" adı verilen operasyon kapsamında adreslerdeki aramalarda, un dolu kazan ve lavabo arkasında gizlenmiş 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi 'Elek 2.0' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi 'Elek 2.0' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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