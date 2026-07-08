Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 69 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 69 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır\'da Kaçakçılık Operasyonu: 69 Şüpheli Yakalandı
08.07.2026 09:26
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Diyarbakır'da jandarma, 69 şüpheliye işlem yaparak 2 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheliye işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 39 olay meydana gelirken 69 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 2 bin 630 paket kaçak sigara, 228 paket ısıtılmış tütün mamulü, 33 adet güneş gözlüğü, 30 adet elektronik eşya, 27 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu: 69 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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