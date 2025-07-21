Diyarbakır'da Kaçırma Olayı İki Aileyi Karşı Karşıya Getirdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde evli kadını kaçıran şahsın ailesinin önce mahalleden göç ettirildiği, daha sonra evlerinin yakıldığı iddia edildi.

İlçenin Halıören Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta evli olan Ç.G., S.B'.nin eşi M.B.'yi kaçırdı. M.B., kaçırıldıktan yaklaşık bir hafta sonra eşinin onu kabul edeceğini söylemesi üzerine evine geri döndü. İki aile arasında başlayan husumet, Ç.G.'nin ailesiyle birlikte mahalleden ayrılmasıyla devam etti. İddiaya göre, 25 Haziran ve 18 Temmuz'da Ç.G.'nin kardeşi H.G. ve babası B.G.'nin evleri yakıldı. M.A.G., yeni evli olduğunu, evlerinden hiçbir şey almadan çıktıklarını ve evlerinin yakılması sonucu maddi ve manevi zarara uğradıklarını söyledi. M.A.G, sorunun biran önce yetkililer tarafından çözülmesini istedi. - DİYARBAKIR