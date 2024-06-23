Diyarbakır'da kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı hala aranıyor.

23.06.2024 13:04
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde başından vurularak öldürülen kadının dini nikahlı eşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta Hilal Kar (33), bir buçuk yıldır ayrı olan dini nikahlı eşi M.D. (40) tarafından silahla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis, olay yerinden taksiyle kaçan cinayet zanlısı M.D.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika

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