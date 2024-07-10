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Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen öğretmeni öldürdü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen öğretmeni öldürdü.

Alınan bilgilere göre, Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, öğretmen olan Z. A. (39), aynı okulda görev yapan ve 6 aydır gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Osman Karaaslan'ı eve çağırdı. Z.A., tartıştığı Karaaslan'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

Z.A., daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Z.A.'nın iki çocuğunu dün ailesinin yanına gönderdiği öğrenildi.