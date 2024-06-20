Diyarbakır'da kafası çardak demirlerine sıkışan çocuk böyle kurtarıldı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kafası çardak demirlerinin arasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede E.A. (4) adlı kız çocuğu, oyun oynarken kafasını bahçedeki çardağın demirlerinin arasına sıkıştırdı. Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine siteye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, çocuğun başını sıkıştığı yerden çıkardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR