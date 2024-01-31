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Diyarbakır'da kafası çöp konteynerine sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kafası çöp konteynerine sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Diyarbakır\'da kafası çöp konteynerine sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir sokak köpeğinin kafası çöp konteynerine sıkıştı. İtfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için konteynerin bir kısmını keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Köpek, kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar yaşam alanına bırakıldı.

31.01.2024 19:28
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kafası çöp konteynerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Çukurbaşı köyünde bir sokak köpeğinin kafası çöp konteynerine sıkıştı. İtfaiye ekibi, spiral yardımıyla konteynerin bir kısmını kesip köpeği kafasını sıkıştırdığı yerden çıkardı. Köpek, kontrolleri yapıldıktan sonra yaşam alanına bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kafası çöp konteynerine sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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