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Diyarbakır'da Kamyon Takla Attı: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kamyon Takla Attı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücüsü Recep Ölmez ve bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da Kamyon Takla Attı: 2 Kişi Ağır Yaralandı
23.12.2023 - 13:10,
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine ilçe 5 kilometre mesafede yaşandı. İddiaya göre, Recep Ölmez hakimiyetindeki 21 DF 191 plakalı kamyon seyir halindeyken virajı döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla attı. Kazada araç sürücüsü Recep Ölmez ve araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi,

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kamyon Takla Attı: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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