Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde meydana gelen "kasten öldürme" suçundan aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı.
Sur İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda Sur ilçesi Ağaçlıdere Mahallesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde meydana gelen "kasten öldürme" suçundan aranan Ö.B. isimli zanlı, Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ö.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Kasten Öldürme Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?