Diyarbakır\'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili gözaltı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bağlar'ın kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Bağlar ilçesi Tavşanlı Mahallesi'nde jandarma tarafından kurulan hareket merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 1 kişinin gözaltına alındığı olayda 8'i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvurulduğu bilgisini paylaşmıştı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR