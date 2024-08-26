Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hala bulunamadı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hala bulunamadı

Diyarbakır\'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hala bulunamadı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 6 gününce devam ederken, Narin'e ait henüz bir ize rastlanmadı. Bugün ise mahalleye gelen yaklaşık 300'den fazla araç kontrol edildi.

26.08.2024 14:43
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 6 gününce devam ederken, Narin'e ait henüz bir ize rastlanmadı. Bugün ise mahalleye gelen yaklaşık 300'den fazla araç kontrol edildi.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Hem AFAD hem de jandarmanın içinde olduğu akrediteli 149 kişilik ekip tarafından başlatılan arama çalışması 6 gündür devam ediyor.

Narin'i bulmak için ekipler sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü, 11 bin dönüm alan tarandı ve 130 kişinin ifadesi alındı. AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, pamuk ve mısır tarlaları ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Bugüne kadar jandarma ekipleri tarafından mahalleye giriş ve çıkış yapan toplamda 12 bin 550 araç arandı, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hala bulunamadı - Son Dakika

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