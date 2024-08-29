Diyarbakır\'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayında yayın yasağı kararı alındı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince Yayın Yasağı Kararı alındı.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sitesinde yer alan yasak kararında, "T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR
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