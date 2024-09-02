Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Kaybolmasıyla İlgili Amca Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Kaybolmasıyla İlgili Amca Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında amcası S.G. tutuklandı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin için başlatılan soruşturma çerçevesinde 31 Ağustos'ta gözaltına alınan S.G., 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden kısıtlama' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

02.09.2024 18:29
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan amcası S.G. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın (8) merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 31 Ağustos'ta gözaltına alınan muhtar olan amcası S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Ek gözaltı süresinin ardından bugün savcılığa sevk edilen S.G., ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi.

Hakimlik, S.G.'yi "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden kısıtlama" gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Kaybolmasıyla İlgili Amca Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Kaybolmasıyla İlgili Amca Tutuklandı - Son Dakika
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