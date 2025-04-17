14 yaşındaki Gülçiçek 11 gündür kayıp! Ailesi feryat etti - Son Dakika
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14 yaşındaki Gülçiçek 11 gündür kayıp! Ailesi feryat etti

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde servisle okula gidip geri dönmeyen Gülçiçek Çiçekdağ'dan (14) 11 gündür haber alınamıyor. Gülçiçek'in annesi Hanım Çiçekdağ, "Benim kızım daha 14 yaşında. Onu kandırıp götüren kişiden de şikayetçiyim. Lütfen görüp duyan biri varsa haber etsin. Benim kızım daha çocuk, ne yaptığını bile bilmiyor" dedi.

17.04.2025 11:51  Güncelleme: 16:16
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Çermik ilçesinin kırsal Alakoç Mahallesi Akpınar Mezrası'ndaki evinden 7 Nisan günü servisle okuluna giden Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Gülçiçek Çiçekdağ, eve dönmedi. Aile kendi imkanlarıyla Gülçiçek'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Gülçiçek'in bulunması için çalışma başlatıldı. Aile, kızlarının M.Y. tarafından evlenmek maksadıyla kaçırıldığını öğrendiklerini belirterek şikayetçi oldu.

"KIZIMIN ÖLÜSÜNÜ VEYA DİRİSİNİ İSTİYORUM"

Gülçiçek'in annesi Hanım Çiçekdağ, "Ben kızımdan günlerdir haber alamıyorum. Ölü mü sağ mı? Onu bile bilmiyoruz. Ben kızımı istiyorum. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini. Gereken yerlere buradan sesleniyorum; benim kızım daha 14 yaşındadır. Onu kandırıp götüren kişiden de şikayetçiyim. Örgüt müdür, nedir? Bilmiyoruz. Benim kızım nerede? Ne uyuyabiliyorum ne çocukların yüzüne bakabiliyorum. Ben kızımı istiyorum sizden, başka hiçbir şey istemiyorum. Lütfen görüp duyan biri varsa haber etsin. Hepiniz annesiniz, hepinizin çocukları var. Benim kızım daha çocuk, ne yaptığını bile bilmiyor. Kendi mi gitti, zorla mı götürdüler, kaçırdılar mı, öldürdüler mi? Bilmiyorumö diye konuştu.

14 yaşındaki Gülçiçek 11 gündür kayıp! Ailesi feryat etti
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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 14 yaşındaki Gülçiçek 11 gündür kayıp! Ailesi feryat etti - Son Dakika

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