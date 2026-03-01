Diyarbakır'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Kaza: 1 Yaralı

Diyarbakır\'da Kaza: 1 Yaralı
01.03.2026 12:51
Diyarbakır-Elazığ yolunda iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, inceleme sürüyor.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Elazığ, Kaza, Son Dakika

