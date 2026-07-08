Diyarbakır\'da Kaza: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin sürücüsü çarpışmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan iki aracın farklı yerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Asmalı Mahallesi mevkisinde ilçe otobüsü ile otomobil sürücüsü, çarpışmamak için manevra yapınca araçlar kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki durağa çarptı, otobüs sürücüsü ise tarlaya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR