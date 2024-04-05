Diyarbakır\'da kaza: 4 kişi yaralandı

Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Isparta'da Emre Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Fevzi Ö. idaresindeki otomobil ile Ali Can Ö. hakimiyetindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve sürücünün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.