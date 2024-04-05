Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Karacadağ Bulvarı ile Mezarlıklar Caddesi Kavşağı'nda S.S. idaresindeki 07 JR 119 plakalı otomobil ile K.A. idaresindeki 81 DY 464 plakalı otomobil çarpıştı.
Sürücüler ile birlikte yaralanan 4 kişi, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Otomobiller, çekici yardımıyla yoldan çekildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da kaza: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kayseri Barosu avukatlarından Hüseyin Keskin, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde gaz pedalı takılan bir otomobil, bir evin demir kapsını sökerek bahçedeki doğal gaz kutusuna çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, doğal gaz borularında hasar meydana geldi. Ev sakinleri sürücüden şikayetçi olmadı.
Isparta'da Emre Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Fevzi Ö. idaresindeki otomobil ile Ali Can Ö. hakimiyetindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve sürücünün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin, avukatlık ofisinde silahla ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve intihar ihtimali üzerinde duruluyor.
Bağcılar'da meydana gelen olayda, lüks bir otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, trafik yoğunluğu yaşandı.
Isparta'nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı Nuri Erdoğan'ın silahlı kutlama yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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