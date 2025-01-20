Diyarbakır'da Kaza: İki Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

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Refüje çarpıp ters dönerek duran otomobildeki 2 kişinin burnu bile kanamadı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters dönerek durabildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü ve eşi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza Diyarbakır Elazığ yolu üzeri ikinci sanayi cami mevkiinde meydana geldi. 62 AH 333 plakalı otomobil ikinci sanayi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ters dönerek durabildi. Otomobil sürücüsü ve eşinin kazadan burunları bile kanamadan kurtulduğu belirtilirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen trafik polisleri yaptıkları kontrollerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.