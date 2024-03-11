Diyarbakır\'da kız kaçırma kavgası: 2\'si ağır 5 yaralı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iftardan sonra iki aile arasında "kız kaçırma" nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kale Mahallesi'nde iftardan sonra iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle yaşanan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu ve bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR