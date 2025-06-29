Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kız kaçıran gencin annesi öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Başalan Mahallesi'nde akrabalar arasında kız kaçırma nedeniyle husumet başladı. Olayda, kızı kaçıran gencin annesi Yasemin Budak, silahla ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Budak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildi Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Kız Kaçırma Kavgasında Anne Öldürüldü - Son Dakika
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