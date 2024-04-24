Diyarbakır'da kontrolden çakan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kontrolden çakan otomobil takla attı: 3 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

24.04.2024 15:28
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Diyarbakır'da kontrolden çakan otomobil takla attı: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içinde K.E. idaresindeki 27 AHM 638 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kontrolden çakan otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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