Diyarbakır'da kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı

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Diyarbakır\'da kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır-Silvan karayolu Oğuzlar mevkiinde lastiği patlayan pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı; yaralı, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da seyir halindeyken lastiği patlayan pikap kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay Diyarbakır-Silvan karayolu Oğuzlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken lastiği patlayan pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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