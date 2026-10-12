Diyarbakır\'da kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da seyir halindeyken lastiği patlayan pikap kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay Diyarbakır-Silvan karayolu Oğuzlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken lastiği patlayan pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.