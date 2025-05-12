Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mermer Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 AHJ 660 plakalı otomobil, yaklaşık 3 yükseklikteki köprüden düşerek takla attı. Kazada H.Y., F.A. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Köprüden Düşen Otomobilde 3 Yaralı - Son Dakika
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