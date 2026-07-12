Diyarbakır\'da Kurşun İsiz İkincil Pencereye

Diyarbakır'da bir evin penceresine kurşun isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis konuya ilişkin çalışma başlattı.

Olay Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi'nde bulunan beş katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sıkılan silahtan çıkan mermilerden biri, evin penceresine isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evdekiler büyük panik yaşadı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - DİYARBAKIR