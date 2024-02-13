Diyarbakır\'da kuyumcuya sahte bilezikle dolandırıcılık girişimi

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki gün önce bir kuyumcu dükkanına giden kadın, cebindeki sahte bilezikle altın bileziği değiştirmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Şubat tarihinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Kayapınar Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Bir müşteri, Yunus Deniz'in işlettiği kuyumcu dükkanına girip cebinden 15 gram ağırlığındaki "ajda" bileziği çıkararak 10 gramlık bilezikle değiştirip 5 gramı TL olarak almak istedi. Bileziği aldıktan sonra müşteri ürünü beğenmediğini söyleyip Yunus Deniz'den değiştirmesini istedi. Deniz, bileziği değiştirdikten sonra şüpheli şahıs cebindeki sahte bilezikle altın bileziği değiştirip ikinci kez değişim istedi.

Sahte bileziği eline alıp inceleyen Deniz, ürünün sahte olduğunu anlayıp kadına baktı. Bu sırada müşteri, "Yanlışlıkla o bileziği verdim" diyerek bileziği Deniz'in elinden aldı.

Olay esnasında neler yaşadığını anlatan Deniz, "2 gün önce bir müşterimiz elinde 15 gramlık "ajda" bilezikle 10 gramlık bilezikle değiştirmemi istedi. Kalan 5 gramın ödemesini de geri almak istedi. Gelen müşterimize ajda bileziği değiştirdikten sonra, 'bunu beğenmedim, farklı bir ajda bilezik istiyorum' dedi. Ricada bulununca tekrar değiştirdim. İkinci verdiğim 10 gramlık bileziği onaylayıp 5 gramın ücretini istedi. Tekrar verdiğim bileziği değiştirmek istedi. Bileziğe bakmamla bileziğin sahte olduğunu fark ettim. Çünkü benim verdiğim bilezik o değildi. Bileziğe baktıktan sonra müşteriye bakınca direkt bana, 'yanlışlıkla o bileziği verdim' dedi" ifadelerine yer verdi.

Kuyumcunun özellikle kalabalık olduğu anlarda daha dikkatli olmasına dikkat çeken Deniz, "Umarım kendisi bunu bilerek yapmamıştır. Her zaman diyoruz; suizan değil, hüsnü zan edelim. Eğer fark etmeyip o bileziği değiştirmiş olsaydım belki de alıp gidecekti. Burada durmak istediğimiz nokta; tüm kuyumculara uyarıdır. İçerisi yoğunken bu gibi olaylarla karşılaşılabilir. Esnafımız bu konuda biraz daha dikkatli olmalıdır" diye konuştu. - DİYARBAKIR