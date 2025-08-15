Diyarbakır\'da Lice İlçesinde Çıkan Yangınla İlgili Açıklama

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde çıkan örtü yangınında 3 kişinin dumandan etkilendiğini ve yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmadığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında Lice ilçesine bağlı Arıklı, Duru, Uçarlı, Ziyaret, Serin, Argül ve Kılıçlı mahallelerinin kırsal alanlarında örtü yangını çıktığı belirtildi. Yangınlarda şu ana kadar 3 vatandaşın dumandan hafif şekilde etkilendiği ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildikleri ifade edildi. Açıklamada, "Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları, Valiliğimizin (AFAD) koordinasyonunda Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte aralıksız sürdürülmektedir. Halen yangın bölgesinde 74 araç ve 226 personel görev yapmaktadır. Saat 22.30 itibarıyla yerleşim yerlerini ciddi şekilde tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi. - DİYARBAKIR