Diyarbakır\'da Marangoz Atölyesinde Yangın!

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir marangoz atölyesinde yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri 60'ıncı Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Doğrama atölyesinden çıkan kıvılcımlar tahtaları tutuşturdu. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda 1 kişi vücudundan yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR