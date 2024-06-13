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Diyarbakır'da metruk yapının tavanı çöktü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki metruk bir yapının tavanı çöktü. Çökme sırasında yapının içerisinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Mevlana Halit Mahallesi 391. Sokak'ta kullanılmayan metruk bir yapının tavanı henüz bilinmeyen bir nedenle evin içerisine çöktü. Yapının çevresinde ve içinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin içerisinde yaptığı kontrolde herhangi bir kimsenin yaralanmadığını belirledi.

Çökmeyle ilgili araştırma devam ederken, belediyeye bağlı ekiplerin metruk evi kısa zamanda yıkacağı öğrenildi.