Diyarbakır'ın Sur ve Çınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 11 kişi yaralandı.
Çınar ilçesinden Çarıklı beldesi mevkiine seyir halindeki plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç arka arkaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sur ilçesi Çarıklı Beldesi Şahintepe mevkiinde ise, sürücüleri öğrenilemeyen 21 AAS 710 plakalı otomobil ile 01 AGF 667 araç kafa kafaya çarpıştı. İki ayrı araçtaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Her iki kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da meydana gelen kazalarda 11 kişi yaralandı - Son Dakika
Diyarbakır'ın Sur ve Çınar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 11 kişi yaralandı. Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, Sur ilçesinde ise kafa kafaya çarpışan 2 araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaralanan vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar Çanakkale'ye getirilerek hastanede tedavi altına alındı.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen Ethan Crumbley'nin ebeveynleri, oğullarının düzenlediği saldırıyla ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, ABD'de ebeveynlerin çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydiği ilk vakadır.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen İlhan Araç ve ailesinin bulunduğu otomobil takla attı. Kazada İlhan Araç hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yapılan bilgilendirmede, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin artırıldığı ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil gölete uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve otomobil itfaiye ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.
Gazeteci Uğur Dündar, "siyasi rüşvet" aldığını ima ettiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamasına aynı sertlikte yanıt verdi. Dündar, "Sayın Kılıçdaroğlu hırçınlığınızı anlıyorum. Zira sizin Sayın Tayyip Erdoğan'a karşı girdiğiniz tüm seçimleri kaybetmiş ve CHP'nin oy oranını yüzde 25'e sabitlemiş olmanıza karşın, Sayın Özgür Özel, Genel Başkan olarak katıldığı ilk seçimde bu yüzde 25'lik cam tavanı paramparça ederek partisini yüzde 38 oyla 1. yaptı." dedi.
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