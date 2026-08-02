Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Diyarbakır\'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü
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Dicle ilçesinde motosiklet, iş makinesine çarptı; sürücü B.G. hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, seyir halindeki motosiklet iş makinesine arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Dicle ilçesi Çavlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. B.G. idaresindeki motosiklet, önünde ilerleyen iş makinesine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede motosiklet sürücüsü B.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.G.'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Diyarbakır, 3. Sayfa, Dicle, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika

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