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Diyarbakır'da motosiklet kazasında ATT hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da motosiklet kazasında ATT hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında acil tıp teknisyeni (ATT) hayatını kaybetti. Kazada, motosiklet sürücüsü Muhammet Emin Karakuş, park halindeki bir cipe çarparak kamyonun altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır\'da motosiklet kazasında ATT hayatını kaybetti
16.01.2024 - 15:38,
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında acil tıp teknisyeni (ATT) hayatını kaybetti. Feci kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) böyle yansıdı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Diyarbakır Caddesi'nde Muhammet Emin Karakuş (29), 21 AEK 840 plakalı motosikletiyle önündeki Silvan Belediyesi'ne ait 21 DY 901 plakalı kamyonun sağından geçmek isterken kontrolü yitirip park halindeki 01 BRS 34 plakalı cipe çarptı. Karakuş, kazada geçmeye çalıştığı kamyonun altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin acil tıp teknisyeni olduğu öğrenildi. Kaza, KGYS'ye böyle yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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