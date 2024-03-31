Diyarbakır'da muhtar adaylığı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da muhtar adaylığı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

Diyarbakır\'da muhtar adaylığı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Vatandaşlar, yaralıları götürmek için gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Valilik, bölgeye Bingöl'den de gönderilen timler ile helikopter destekli güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.

31.03.2024 13:00
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kaleşnikoflu, taşlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Vatandaşlar, olay yerine yaralıları götürmek için gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Valilik, bölgeye Bingöl'den de gönderilen timler ile helikopter destekli güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Olay, Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere köyünde sabah saatlerinde oy kullanıldığı esnada meydana geldi. İki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kaleşnikoflu, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan yakınları tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve gazetecilerin aracı saldırıya uğrayıp kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan yaralı Mehmet Emin Çelik burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Sur İlçesi Aşağıdıre Mahallesinde iki grup arasında muhtarlık seçim süreci ile ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde 12 kişi yaralanmış ve yaralılar Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralı kişilerden E.Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Mahallede geniş çaplı güvenlik tedbiri alınmış olup, Olay bölgesinde Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığından 70 personel, 1'i helikopter ile olmak üzere JÖH Tabur Komutanlığından 3 Tim (37 Personel), Diyarbakır'a takviye olarak görevlendirilen Bingöl Jandarma Komando Tabur Komutanlığından 4 Jandarma Komando Timi (58 Personel) müdahale için takviye gönderilmiştir. Mahalli idare seçimlerinin ilimizde huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi için güvenlik güçlerimizin büyük bir gayret gösterdiği bu süreçte başta muhtar adayları olmak üzere sahada faaliyet gösteren bütün tarafların hassasiyetle hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da muhtar adaylığı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

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