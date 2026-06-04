Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu: 18 Gözaltı

Diyarbakır\'da Narkotik Operasyonu: 18 Gözaltı
04.06.2026 09:03
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8 aylık çalışmanın sonucunda Diyarbakır'da 18 şüpheli gözaltına alındı, 15 milyar lira değerinde malvarlığına el konuldu.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin 8 aylık çalışması sonucu yaptığı narkotik operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 15 milyar lira değerindeki malvarlığına el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımına yönelik operasyonların kararlılıkla devam etmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yürütülen çalışmalar kapsamında; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama, yasadışı kenevir ekimi, yasadışı kenevir tohumu temin etme, yasadışı ekimi kolaylaştırma ve kenevir ekiminden elde ettikleri uyuşturucu maddeyi ülke genelinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden ve çeşitli yöntemlerle parayı malvarlığı edinmeye dönüştürerek suç gelirlerini aklama suçlarını işleyen kişilere yönelik yapılan kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde, elde ettikleri uyuşturucu maddeleri hem Diyarbakır ilinde hem de diğer illere sevk ederek ülkemizde uyuşturucu madde kullanımının artmasına neden olan ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti yaparak haksız kazanç elde eden, elde ettikleri haksız kazançları (karaparayı) çeşitli yöntemlerle aklayarak finansal sisteme aktaran, böylece hem vatandaşları zehirleyen hem de ülkemizin finansal sitemine zarar veren şahısların yakalanabilmesi ve faaliyetlerine son verilmesi amacıyla 8 aylık yürütülen kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde, Diyarbakır ili genelinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "2313 SKM" öncül suçlarından haksız kazanç elde ederek kendi adına ve birlikte yaşadığı aile fertleri veya bağlantılı oldukları üçüncü şahıslar adına taşınır veya taşınmaz mal varlığı edindiği değerlendirilen şüpheli şahıslar hakkında yapılan araştırma neticesinde TCK-282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu kapsamında 5 soruşturma dosyası açılarak toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Bu kapsamda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama ve 2313 SKM öncül suçlarını işleyen Diyarbakır ili genelinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştıkları tespit edilen 18 şüpheliye yönelik operasyon faaliyeti icra edildiği belirtilen açıklamada, " Yapılan operasyonda 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak fazla miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş, ayrıca bu şahıslara ait; İzmir'in Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren dört yıldızlı otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 ticari taksi ve hatları, Diyarbakır ilinde bulunan toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla, İzmir ili Çeşme ilçesinde bulunan 9 dönüm büyüklüğünde 1 arsa, 7 araç, 33 daire, 4 dükkan, 128 banka hesabı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyar TL değerinde olan malvarlığına yönelik el koyma işlemi yapılmıştır. Bu kapsamda operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika

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