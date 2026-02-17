Diyarbakır\'da Narkotik Operasyonu: 33 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 33 kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-15 Şubat tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Bir haftalık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 kilo 234 gram esrar ve türevleri, 313 gram kokain, 232 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 45 bin 464 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet payp/aparat, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 54 adet fişek ve 299 kilo 150 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda 110 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, toplum sağlığını tehdit eden suç unsurlarına karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - DİYARBAKIR