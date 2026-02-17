Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu: 33 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu: 33 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır\'da Narkotik Operasyonu: 33 Kişi Tutuklandı
17.02.2026 08:22
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 10 kg'dan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi, 33 tutuklandı.

Diyarbakır'da düzenlenen narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 33 kişi tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-15 Şubat tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Bir haftalık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 kilo 234 gram esrar ve türevleri, 313 gram kokain, 232 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 45 bin 464 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet payp/aparat, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 54 adet fişek ve 299 kilo 150 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda 110 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, toplum sağlığını tehdit eden suç unsurlarına karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
