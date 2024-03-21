Diyarbakır\'da Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 166 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından Nevruz Park'ta düzenlenen etkinliğe gelen vatandaşlar, aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana'nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.
Alanda bazı kişiler, bölücü terör örgütü lehine slogan atıp görevli polise taş attı. Gruba polis biber gazıyla
müdahale ederken, terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
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Diyarbakır'ın Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara Kıbrısköy mevkiinde meydana gelen kazada, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere ardından yön levhasına çarptı. Levhaya çarparak ikiye ayrılan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ömer Tombuloğlu'na ait kuyumcu dükkanı silahlı bir şahıs tarafından soyulmak istendi. Şüpheli şahsın silahı ateş almayınca kuyumcunun dükkanında kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan Muhammet K., mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında verilen kararla tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi evinde öldürülmüş halde bulunurken, eşi ve çocuğu kayıplara karıştı. Polis, kadının bulunması için çalışma başlattı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, çiftin boşanma aşamasında olduğu ve anlaşmalı boşanmak için imza atacakları öğrenildi. Uğur İşler'in akrabaları ise Melisa İşler'in yakalanmasını ve çocuğunun güvende olmasını istedi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karışan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheliler suçüstü yakalandı ve adli mercilerce tutuklandılar.
Düzce'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nevzat Eren, Gümüşova ilçesi Sultaniye Köyü Cami'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı. Cenazeye Düzce Valisi Selçuk Aslan, Eren ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.
Samsun'un Canik ilçesinde bir genç, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tır, bariyerlere çarparak su kanalına girdi. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucunda bariyerin yerinden söküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı iddiasıyla 34 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 horoz, 2 demir kafes, 9 dövüş kafesi, 2 ring, para ve diğer malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 34 kişiye toplamda 218 bin 450 lira ceza kesildi. Dövüştürülen horozlar veteriner tarafından muayene edildikten sonra Manavgat Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
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