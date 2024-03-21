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Diyarbakır'da Nevruz kutlamasında terör propagandasına 166 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından Nevruz Park'ta düzenlenen etkinliğe gelen vatandaşlar, aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Tuncer Bakırhan ve Leyla Zana'nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Alanda bazı kişiler, bölücü terör örgütü lehine slogan atıp görevli polise taş attı. Gruba polis biber gazıyla

müdahale ederken, terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.