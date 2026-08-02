Diyarbakır\'da Odunlukta Yangın

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Direkhane Sitesi'nde odunluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan Direkhane Sitesi'nde yaşandı. Odunların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, geniş bir alana yayılmadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.