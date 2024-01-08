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Diyarbakır'da Operasyonda 127 Sikke ve 3 Değerli Taş Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Operasyonda 127 Sikke ve 3 Değerli Taş Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, Ağaçgeçit Mahallesi'ne muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği ve satılacağı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 127 adet sikke ve 3 adet değerli taş ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı ve şüpheli savcılığa sevk edildi.

Diyarbakır\'da Operasyonda 127 Sikke ve 3 Değerli Taş Ele Geçirildi
08.01.2024 - 13:28,
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 127 adet sikke ve 3 değerli taş ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesi Ağaçgeçit Mahallesi'ne muhtelif sikke ve tarihi eser getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı bilgisine ulaşıldı. Dün yapılan operasyon neticesinde 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelinin aracında yapılan kontrolde, 127 adet farklı ebatlarda sikke ve 3 adet değerli taş olmak üzere toplamda 130 adet obje ele geçirildi.

Şüpheli, savcılığa sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Operasyonda 127 Sikke ve 3 Değerli Taş Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Operasyonda 127 Sikke ve 3 Değerli Taş Ele Geçirildi - Son Dakika
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