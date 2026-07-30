Diyarbakır\'da Otluk Alan Yangını Paniğe Yol Açtı

Diyarbakır'da, otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangın geceyi gündüze çevirirken, alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin geceyi gündüze çevirdiği yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.