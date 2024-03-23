Diyarbakır\'da bir oto boya dükkanında çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi

Bitlis'te kaybolan yaşlı adam için arama çalışmaları başlatıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Nasır Bülbül'den iki gündür haber alınamaması üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve Hizan Arama ve Kurtarma ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışması başlattı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda dere kenarında ceketi katlanmış bir şekilde bulunan yaşlı adam henüz bulunamadı ve arama çalışmaları devam ediyor.