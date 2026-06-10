Diyarbakır\'da Otokoç\'a Silahlı Saldırı

Diyarbakır'da Otokoç binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Otokoç görevlileri, yoldan geçen ağır tonajlı bir araçtan fırlayan taşın camlarına isabet ettiğini savundu.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Otokoç binasında meydana geldi. Sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede delil çalışması gerçekleştirdi.

Otokoç çalışanları ise yoldan geçen ağır tonajlı bir araçtan fırlayan taş parçasının camlarına isabet ettiğini, izin bu nedenle oluştuğunu belirtti. Görevliler, olay sonrası camı değiştirdi.

Diyarbakır'da son 3 günde Koç Holding'e ait iş yerlerine 3 farklı silahlı saldırı düzenlendi. - DİYARBAKIR