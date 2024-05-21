Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta sıkışan şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Mezopotamya Mahallesi 608. Sokak'ta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen ticari taksi ve otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü sıkıştığı yerden çıkamadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye erlerinin camı kırması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Otomobil Kazası: Sıkışan Şahıs Kurtarıldı - Son Dakika
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