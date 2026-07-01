Diyarbakır'da Otomobil Patladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otomobil Patladı

Diyarbakır\'da Otomobil Patladı
01.07.2026 12:36
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki araç patladı, can kaybı yok, yangın kontrol altına alındı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki otomobil bomba gibi patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Dicle ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, bir anda patlayıp alev aldı. Sürücü can havliyle kendini dışarı atarken alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin de müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın aracın motor kısmından kaynaklı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Dicle, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Otomobil Patladı - Son Dakika

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