Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde park halindeyken alev topuna dönen otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Peyas Mahallesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda park halindeki 33 DJZ 55 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Otomobilin motor kısmından yanmaya başlayıp büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kontrol altına söndürülürken otomobil, kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR