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Diyarbakır'da petrol kuyusunda yangın

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Sur ilçesi kırsal Yenievler Mahallesi'nde bulunan bir petrol kuyusunda gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülüp soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaralanan olmazken kuyuda hasar oluştu.