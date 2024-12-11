Diyarbakır'da Petrol Kuyusunda Yangın - Son Dakika
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Diyarbakır'da Petrol Kuyusunda Yangın

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Sur ilçesindeki petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

11.12.2024 12:24
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Diyarbakır'da petrol kuyusunda yangın

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Sur ilçesi kırsal Yenievler Mahallesi'nde bulunan bir petrol kuyusunda gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülüp soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaralanan olmazken kuyuda hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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