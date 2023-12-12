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Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ile terör örgütü propagandası yapmak için kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.

Diyarbakır\'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
12.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:25
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat (İSTH) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığıyla yürütülen koordineli çalışma yapıldı.

Bugün Silvan ve Hazro ilçelerinde 13 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/YPS yapılanmasında aktif rolü bulunan ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda esrar, kenevir bitkisi uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yanı sıra ruhsatsız av tüfekleri ile birlikte sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak maksadıyla kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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